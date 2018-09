Miss Turismo Italia è Mara Gava. La 23enne di Sacile è in partenza per le Finali Mondiali in Cina

SACILE - È Mara Gava la concorrente che rappresenterà l’Italia alla finale mondiale del concorso di bellezza 'Miss Tourism World 2018' che si terrà in Cina nei prossimi giorni e che si prefigge lo scopo di promuove il turismo anche con la bellezza delle concorrenti. Mara, 23enne di Sacile è stata prescelta da una commissione internazionale tra le candidate proposte da Dario Diviacchi, responsabile per l’Italia del contest femminile e titolare anche del marchio Mister Italia. La portabandiera italiana è alta 1.77, è del segno del capricorno, capelli biondi e occhi grigio/verdi, abbina il lavoro di modella a quello presso un agenzia assicurativa. Oltre alla passione per la moda ama la cucina e nel tempo libero fa lunghe escursioni e arrampicate nelle montagne del suo amato Friuli.

FINALI MONDIALI IN CINA - Miss Turismo Italia partirà tra un paio di giorni per raggiungere la Cina dove stanno arrivando anche le altre 60 concorrenti provenienti da altrettanti paesi di tutti e cinque i continenti. Durante i 15 giorni di permanenza in Cina le Miss, dopo Pechino città di arrivo e di partenza, proseguiranno per Xian per raggiungere dopo qualche giorno la città di Hanzhong dove il 27 si terrà la finalissima. Sulla fascia di Mara acconto al logo del concorso anche il logo di 'PromoturismoFVG', l’agenzia per la promozione turistica della Regione Friuli Venezia Giulia che ha concesso il patrocinio all’iniziativa. L’Assessore Regionale al Turismo Sergio Bini ha incontrato l'aspirante miss Mara Gava e le ha detto: «Auguro a Mara buona fortuna e le chiedo di essere ambasciatore in Cina della nostra meravigliosa regione, il Friuli Venezia Giulia. Avrà l’onere e l’onore di rappresentare uno scrigno di bellezza, dalle nostre montagne, al mare, dai borghi alle città capoluogo, Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia». In passato Mara ha partecipato a vari concorsi di bellezza vincendone anche l’edizione 2017 di 'Miss Paesi in Festa'. Consistente il montepremi della manifestazione, in palio ci sono 15.000 USD (dollari statunitensi), circa 12 mila euro.