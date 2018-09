Grave incidente sul lavoro: muore un operaio 42enne

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Purtroppo i soccorsi sono stati inutili. Per l’operaio 42enne non c’è stato nulla da fare. La morte dell’uomo è avvenuta a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato nella mattinata del 24 settembre, a San Vito al Tagliamento, in via Comunale.

L'INCIDENTE - Secondo le prime informazioni sull’accaduto, sembra che l'operaio sia rimasto schiacciato tra una macchina movimento terra e un camion che si stava occupando di trasferire del materiale, asportato durante alcuni lavori per la realizzazione di una strada privata.

I SOCCORSI - La richiesta di soccorso è arrivata al Sores qualche minuto dopo le 11. Dalla centrale di Palmanova sono stati inviati sul posto l’elicottero del 118 e un’ambulanza. Assieme ai sanitari anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Pordenone che dovranno far luce su quanto accaduto assieme agli ispettori dell'Azienda sanitaria.