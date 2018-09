Ad Aviano arriva l'AperitivEscape: l'aperitivo che si trasforma in gioco

AVIANO - 'AperitivEscape' arriva ad Aviano, per un'unica esclusiva anteprima. Venerdì 5 ottobre dalle 20 alle 2 di notte al Millennium Music Club di via Vittorio Veneto 22 l'aperitivo si trasforma in gioco. Dai creatori di C.S.I.I. Reality Escape Room; un nuovo format escape che porta l'esperienza ludica più giocata d'Europa all'interno dei più rinomati locali trasformando il classico aperitivo in una trappola da 'escape room' della durata di 60 minuti. Sorseggiando un fresco aperitivo ci si troverà intrappolati in un' intrigante trama...un singolo turno di gioco disponibile, 10 enigmi da risolvere della durata di 6 minuti ciascuno, 150 partecipanti, solamente 10 vincitori. Il primo format escape dove si beve.

PREZZI E ORARI - Per partecipare all' 'AperitivEscape' il costo è di 15 euro: aperitivo con caraffe analcoliche ed alcoliche più la sessione di gioco di tipologia escape da 60 minuti. Orario indicativo: alle 20 check in e alle 20.30 inizio della sessione di gioco. I posti sono limitati (i minori potranno partecipare solamente con una liberatoria firmata dai tutori scaricabile dal sito ed avranno un bracciale indicativo -18 con cui potranno bere solo analcolici). Prenotazioni disponibili direttamente in locale sino a 24 ore prima dell'evento.