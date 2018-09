Coldiretti Fvg: consegnati i premi Oscar Green dell’agricoltura giovane

VIVARO - Dalla riproduzione di piante di frutta alla consegna a domicilio, dalla lettiera ecologica per cani e gatti alla rete d’impresa, dalla onlus del vino all’agriturismo per anziani. A Vivaro, nell’agriturismo Lataria dei Magredi, Coldiretti Giovani Impresa Fvg ha premiato i sei progetti di Oscar Green 2018, dodicesima edizione del concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa e patrocinato dal ministero delle Politiche agricole che premia l’innovazione, valorizza i progetti dei giovani imprenditori e promuove l’agricoltura di qualità. A ricevere il premio le aziende Fanna Marco di Moimacco (categoria Impresa 3.Terra), Orto in tasca di Udine (Campagna Amica), Green in Box di Latisana (Creatività), Sincero-Rete d’impresa (Fare Rete), Lis Neris di San Lorenzo Isontino (Noi per il sociale) e Agriturismo Silicanum di Gorizia (Sostenibilità).

A riconoscere ai vincitori Fvg, che sono emersi tra una cinquantina di partecipanti, lo slancio innovativo, green e multifunzionale che hanno saputo dare alle loro imprese, assieme ai presidenti provinciali Coldiretti, ai delegati provinciali di Giovani Impresa, al direttore regionale Danilo Merz, anche il presidente di Coldiretti regionale Michele Pavan che ha sottolineato il valore dell’innovazione accanto a quello della tradizione: «Pure quest’anno con Oscar Green siamo riusciti a promuovere l’agricoltura sana del territorio». «Questo concorso è una vetrina per tutti i giovani che valorizzano il nostro territorio – ha aggiunto la presidente regionale di Giovani Impresa Anna Turato –, prendiamone ispirazione».