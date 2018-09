Nomago ha acquisito la società italiana Alibus International

LUBIANA - Il gruppo Nomago sta espandendo ulteriormente la sua presenza anche sul mercato italiano. La Dirigenza ha infatti firmato con i titolari dell'azienda di turismo e autotrasporto Alibus International un contratto di compravendita di partecipazione societaria del 100% nella società italiana. L'acquisto di Alibus International è d'importanza strategica nello sviluppo di Nomago affinché diventi il leader nel settore dei servizi di mobilità tra Venezia e Dubrovnik. Includendo Alibus International il mercato italiano rappresenterà circa un decimo del fatturato del gruppo Nomago e questa quota sarà maggiormente rafforzata in futuro con la crescita organica e le attività previste.

IMPORTANTI TRASPORTI IN TRIVENETO - Dalla sua costituzione il gruppo Nomago è strettamente collegato con l'Italia poiché da diversi anni svolge servizi di trasporto in quest'area. Alla fine del mese di luglio il gruppo ha introdotto un servizio shuttle per gli aeroporti di Venezia il quale è stato accolto molto bene dal mercato. L'azienda inoltre serve i passeggeri delle navi da crociera di Venezia, Trieste e Capodistria. Nomago è altresì autotrasportatore ufficiale della squadra di calcio Udinese Calcio Udine, della squadra di pallacanestro Alma Pallacanestro Trieste e della pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Frecce Tricolori.

«L’espansione verso il mercato italiano era solo una questione di tempo vista la sua importanza strategica per Nomago. Con l'acquisto di Alibus International è sicuramente stato fatto un grande passo nella giusta direzione. Sono convinto che la nostra nuova società raggiungerà in futuro degli ottimi risultati, offrendo servizi migliori e più completi per i passeggeri», ha dichiarato M.Sc. Sandi Brataševec, direttore generale del gruppo Nomago, dopo l’operazione di acquisto. Gli attuali titolari rimarranno strettamente legati ad Alibus International poiché continueranno a svolgere i loro compiti dirigenziali in Azienda, appoggiati anche da M.Sc. Sandi Brataševec, nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alibus International.

LA PORDENONESE ALIBUS - L'azienda Alibus International con sede a Pordenone è stata costituita nel 1986 ed ha 80 dipendenti. Il parco autoveicoli dell'azienda comprende 41 autobus ed altri 14 mezzi. La maggior parte delle attività dell’azienda è rappresenta dal trasporto scolastico svolto per vari Comuni nonché per la base aerea di Aviano, oltre che servizi occasionali turistici per agenzie viaggi e collettività. Tra le attività di Alibus International c’è anche l’organizzazione di eventi e conferenze nonché I viaggi individuali.

LA SLOVENA NOMAGO - ​​​​​​​Nomago è un completo service provider di mobilità e viaggi che giornalmente trasporta i passeggeri da e in 49 città slovene e avvalendosi del suo aiuto i clienti possono partire in ben 195 paesi del mondo. In primo luogo s'impegna di offrire ad ogni persona o gruppo dei servizi viaggio a portata di mano, servizi personali, gradevoli e adatti alle aspettative della società digitale moderna. Oltre all'attenzione al cliente Nomago s'impegna per la protezione sostenibile dell'ambiente. Ha ottenuto il certificato di norma di tutela ambientale ISO 14001 ed è cofirmatario del progetto EDISON (Eco Driving innovative Solutions and Networking). Oggi il suo parco autoveicoli si estende esclusivamente con dei veicoli conformi alle norme EURO 5 e EURO 6, e sono in corso altresi i progetti di inclusione dei veicoli elettrici. Sotto la nuova società ed il marchio Nomago sono unite le aziende quali Izletnik Celje, Avrigo Nova Gorica e Promet Mesec. Prima ancora a Izletnik Celje è stata collegata l'azienda Koratur, all'azienda Avrigo Nova Gorica le aziende Integral Notranjska d. o. o., Integral Kočevje d. o. o. nonché Integral Zagorje d. o. o. Agli inizi del mese di settembre a Nomago ha aderito anche l'agenzia viaggi STA potovanja, fino alla fine dell'anno 2018 l'azienda AP Ri¸ana sotto il comune marchio Nomago; i due sono già attivi dal 1 maggio.