Ritorna "Punto di Incontro", la più importante manifestazione regionale dedicata ad orientamento, formazione e lavoro

PORDENONE - Prende forma l’11° edizione di 'Punto di Incontro', salone dell’orientamento, formazione e lavoro in programma alla Fiera di Pordenone il 7 e 8 novembre 2018. La manifestazione da oltre 10 anni mette a confronto due soggetti: da una parte studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, neo diplomati, laureati, persone alla ricerca di un primo lavoro, di reinserimento o di specializzazione; dall’altra il mondo delle imprese e della formazione.

EDIZIONE 2017 DA RECORD - Le aspettative sono per un’altra edizione da record dopo l’eccezionale risultato del 2017 quando i visitatori sono stati circa 10 mila: la maggior parte studenti degli ultimi anni provenienti da oltre 100 scuole superiori di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un incremento annuo del 14% che testimonia l’efficacia del progetto fieristico che rivolge la sua proposta espositiva a università, centri di formazione, business school, imprese, forze dell’ordine, servizi per l’impiego, agenzie del lavoro, associazioni di categoria, ordini professionali e sindacali e istituzioni.

NOVITÀ 2018 - Una delle tante novità di quest’anno è l’area dedicata agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) che offriranno informazioni sui percorsi di studi tecnici post-diploma non accademici finalizzati alla formazione di figure professionali in grado di operare in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati.

Molto importante l’offerta di contenuti del programma di incontri e workshop che si terranno durante la manifestazione: presentazione di aziende, università e scuole di specializzazione, incontri curati dagli ordini professionali per introdurre 'gioie e dolori' della propria professione, piccoli seminari per scoprire come scrivere un c.v., affrontare un colloquio di lavoro, gestire correttamente i rapporti con colleghi e capi una volta entrati in azienda, le leggi del mercato del lavoro, sono solo alcuni dei temi trattati.

Tutte le informazioni al link www.incontropordenone.it