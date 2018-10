A Pordenone arriva l' "Orto in Tasca", la consegna di prodotti agricoli a km zero

PORDENONE - A un anno dalla partenza sulla zona di Udine del servizio di consegna a domicilio di prodotti agricoli a km0, 'Orto in Tasca' si prepara ad attivarsi anche sulla zona di Pordenone. A partire dal 1° ottobre attraverso il portale www.ortointasca.it sarà infatti possibile scegliere i prodotti freschi di frutta e verdura e insaccati, metterli nel carrello e farseli recapitare con un fattorino a casa o in ufficio. Non c’è un minimo di spesa, nè una cassetta in abbonamento: è possibile scegliere quello che si vuole. Con una spesa superiore ai 30 euro la consegna è sempre gratuita, sotto i 30 euro costa 5,90 euro. Sul sito è possibile pagare i prodotti tramite PayPal, Carta di Credito o Satisapy oppure caricando un comodo borsello.

IL SERVIZIO A DOMICILIO - Il servizio vuole facilitare tutte quelle persone che per motivi di lavoro o per comodità, non riescono o non vogliono andare nello spaccio o al mercatino a comprare i prodotti agricoli. In pochi semplici passi è possibile fare la spesa da pc, da tablet. Sul portale non si trovano solo i prodotti ma anche dei suggerimenti e delle ricette pronte per essere cucinate, mettendo direttamente nel carrello i prodotti che servono. Le ricette sono state preparate dalla blogger più famosa del Friuli Venezia Giulia, Annalisa Sandri, che cura il suo blog 'Manca il Sale'. I prodotti che si trovano sul sito sono tutti stagionali e soprattutto locali: con il nostro acquisto non solo cogliamo il meglio della natura nel giusto periodo, ma rinforziamo l’economia del nostro territorio.