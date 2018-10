Veglia, storia e musica: i primi appuntamenti di ottobre per la Rassegna "Odorico 700"

PORDENONE - Ottobre è un mese carico di eventi e suggestioni che coinvolgono Pordenone, Udine la Regione e Padova nell’ambito delle manifestazioni che ricordano i 700 anni del viaggio in oriente del beato Odorico da Pordenone. A partire dallo scorso gennaio si è 'snodato' un complesso ed articolato percorso che ha consentito di esplorare e riflettere sulla figura di Odorico indagando su molteplici aspetti di carattere culturale, economico, sociale e religioso.

Il 'viaggio' continua mercoledì 3 ottobre, alle 20.30 nel quadriportico della chiesa del Beato Odorico di Viale Libertà a Pordenone è in programma la veglia francescana/odoriciana dei frati francescani del pordenonese con la partecipazione della scuola di musica 'Città di Pordenone' e del Gruppo Teatro Pordenone 'L. Rocco'.

NEI GIORNI SUCCESSIVI - Il giorno dopo, giovedì 4 ottobre sempre alle 20.30 a Villanova luogo natale di Odorico nella chiesa Sant’Ulderico, è in programma una serata dedicata al Frate. Con gli interventi di Carlo Scaramuzza e Walter Arzaretti, Angelo Crosato illustrerà la guida ai luoghi odoriciani della città e successivamente i tre relatori presenteranno la pubblicazione rievocativa del VII centenario del viaggio in Oriente.

Sabato 6 ottobre alle 21 nella chiesa del Beato Odorico un altro significativo appuntamento, questa volta dedicato alla musica; la Rassegna di Polifonia sacra diretta da Stephen Connolly in collaborazione con Training Vocale. Il concerto di apertura sarà affidato al Coro Femminile Harmònia, diretto da Nicola e Maria Chiara Ardolino, un’ importante realtà polifonica veneta che in quasi trent’anni di attività ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, collaborando anche con numerosi direttori.