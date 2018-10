Prata: ancora fiamme al mobilificio Santarossa

PRATA – A pochi mesi di distanza dall’ultima volta, ancora un rogo ha interessato lo stabilimento del mobilificio della Santarossa components, storica azienda del mobile di Prata di Pordenone. Le fiamme sono divampate attorno alle 21 di martedì 2 ottobre, mettendo in allarma tutti i residenti della zona. Altissime le fiamme, così come la colonna di fumo, con il fuoco che si è pericolosamente avvicinato ad alcune abitazioni.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Pordenone, coadiuvate nelle operazioni da quelle di San Vito al Tagliamento, Motta di Livenza e Treviso, che hanno operato per tutta la notte. Sul posto anche i carabinieri, che dovranno fare luce su quanto accaduto. Per ora non è esclusa alcuna pista.