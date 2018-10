Riparte la stagione del Royal di Cordenons con un ottobre da non perdere

PORDENONE - Dopo la pausa estiva riparte la stagione del Royal e lo fa con un ottobre ricco di eventi. La discoteca di Cordenons aprirà i battenti sabato 6 e offrirà ai suoi clienti quattro serate prima dell’appuntamento che concluderà il mese e fissato per la notte di Halloween. Sono numerosi e diversi tra loro i contenuti dei rispettivi party: si passa dalla musica hip hop, a quella italiana, passando per R&B e reggaeton. L’obiettivo del locale è di rimanere un punto di riferimento per la provincia di Pordenone e non solo, puntando a offrire ai propri clienti grandi eventi.

GLI IMPERDIBILI APPUNTAMENTI DEL MESE - La parentesi invernale scatta sabato 6 ottobre con la serata dal titolo 'Random': si tratta di una sorta di festa a caso, come suggerisce il nome, dove i dj che si alterneranno in consolle mixeranno musica che spazia da un genere all’altro senza seguire un ordine logico. L’offerta del mese prosegue sabato 13 quando è in programma l’inaugurazione ufficiale della stagione. Per il vernissage si punta su 'Caliente', il party che ruota attorno all’hip-hop, reaggaeton, trap e R&B.

La settimana successiva, sabato, torna anche la musica italiana. Appuntamento quindi con il format consolidato di 'Certe notti', che conquista un pubblico di ogni età e punta a fare il pienone. Sabato 27 è la volta del 'Mamacita' un format nato nel 2011 a Lignano Sabbiadoro e che ha rivoluzionato il concetto di musica commerciale, imponendosi nei locali italiani più frequentati. Gli ingredienti sono i suoni urbani più cool del momento, dall’R’n’B al rap, passando per la dance hall, reaggeton e tap mixati in modo esplosivo.

A fine mese, il 31, è in programma la notte di Halloween: l’ospite d’eccezione sarà il dj Samuel Valeri.

Tutte le informazioni relative ai singoli eventi si possono trovare sulla pagina Facebook del locale di via Musil, sul profilo Instagram oppure chiamando il numero verde 800.584944.