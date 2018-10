Tornano i "Veggie Days" e la 10° Marcia "A Spas par Cordovat"

CORDOVADO - Tornano i 'Veggie Days' a Cordovado, ma in veste autunnale. Il 6 e 7 ottobre la cittadina ospiterà la terza edizione delle giornate dedicate ad una 'vita sana e... felice'. Espositori del mondo bio, laboratori per bambini e adulti, spazio giochi, angoli per scambio opinioni e discussione con gli esperti e infine cucina vegetariana e vegana. Nella giornata di domenica, la consueta 'A spas par Cordovat', marcia a passo libero per tutti con percorsi da 6-12-18 km con partenza dal parco Cecchini. Pranzo Green e pomeriggi alla scoperta dei castello in occasione di 'Castelli Aperti' con il mercatino 'Antiquari' vintage. Per i più piccini, invece, il 'Laboratorio di Sperimentazione Espressiva' di Natascia Artico e Elena Pasqual, un’attività esperienziale dove poter esprimere liberamente la propria creatività.

SABATO 6 OTTOBRE - Dalle 14.30 alle 17.30 corso di DanceAbility con Sara Zanotto (su iscrizione al 348.7907193). Alle 15 dimostrazione e lezione Thai Chi con Stefano Franzon e Pianeta Celeste. Alla stessa ora Cucina Gluten free con Carla Acampora. Alle 15.30 laboratorio di Sperimentazione Espressiva per bambini con Natascia Artico e Elena Pasqual. Sempre alle 15.30 in Sala Civica I Fiori della via, conferenza esperienziale di floriterapia con Paola Sbaiz. Alle 16.30 Dal campo al pane: tutto sulla panificazione con Denis Polbodetto de La fattoria di Sara e Giulia. Alle 17 dimostrazione e lezione Qi Gong con Stefano Franzon e Pianeta Celeste e Tea time con la family coach Chiara Colusso (quattro chiacchiere sul family coaching bevendo thè e biscotti).

Per tutta la giornata dolci crudisti e vegani con Origanoor, Mendhi art decorazioni con henné naturale con Sara Abbraccio di Luna Mehndi Art e Progetto Gaia Terra: una possibilità concreta di abitare il pianeta a basso impatto.

DOMENICA 7 OTTOBRE. Al mattino partenza dalle 8.30 alle 9.30 della decima A spas par Cordovat, marcia a passo libero per tutti con percorsi da 6-12-18 km con inizio da parco Cecchini. Dalle 9 per chi vuole sessioni di stretching di 15 minuti con Giulio Pasqual – Istruttore Fitness.

Dalle 9.30 alle 12.30 Corso di DanceAbility con Sara Zanotto (su iscrizione al 348.7907193). Alle 10.30 dimostrazione e lezione Thai Chi con Stefano Franzon e Pianeta Celeste. Alle 11 'Erbe e Frutta', profumi e colori di stagione, laboratorio sensoriale con assaggi insieme a Matilde Coniglio. Alle 11 laboratorio di Sperimentazione Espressiva per bambini con Natascia Artico e Elena Pasqual. Alle 14 Respirazione consapevole con Gianni Fantuz e alle 14.30 dimostrazione e lezione di Yoga integrale con Tiziana e Pianeta Celeste. Alle 14.30 Buonanotte! Lettura animata per bambini dal libro di Jory John - Benji Davies con Alida Miot e Tecla Floss. Alle 15 in Sala Civica, Canapa e bio architettura: la canapa come materiale da costruzione e sue possibili applicazioni per il benessere abitativo. Insieme agli architetti Filippo Florian e Silvia Tomé. A cura dell'associazione Canapa di Marca. Alle 15.30 Laboratorio creativo per bambini con Libreria Todoro. Alle 16 Dal campo al pane: tutto sulla panificazione con Denis Polbodetto de La fattoria di Sara e Giulia. Alle 17 Tea time con la family coach Chiara Colusso, quattro chiacchiere sul family coaching bevendo thè e biscotti. Dalle 14 alle 17 Consulenze di floriterapia (Fiori di Bach, Fiori Australiani, Fiori della Via) con Alessandra Guareschi. Per tutta la giornata Dolci crudisti e vegani con Origanoor, Mendhi art decorazioni con henné naturale con Sara Abbraccio di Luna Mehndi Art. Per entrambe le giornate: spazio giochi per bambini.