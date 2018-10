Scontro tra auto a Borgomeduna: finiscono all'ospedale

PORDENONE - Incidente stradale ieri pomeriggio, mercoledì 3 ottobre, a Borgomeduna, Pordenone. Nel primo pomeriggio due macchine si sono scontrate nei pressi del civico 58 di via Udine. Due i feriti e una persona rimasta incastrata nell'abitacolo. Intervenuti sul posto ambulanza in codice giallo, polizia e vigili del fuoco. Dopo una prima valutazione dei sanitari i pazienti sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso.