Il vino friulano alla conquista della Cina: 15 cantine saranno protagoniste a novembre al QWine 2018

FVG - Il vino friulano alla conquista della Cina: saranno 15, infatti, le cantine che dal Friuli Venezia Giulia andranno in Cina e più precisamente a Qingtian, per partecipare al QWine 2018 (dal 17 al 19 novembre); un Expo che mette le cantine nella posizione di promozionale e commercializzare i vini importati.

NEL MERCATO CINESE DALLA PARTA PRINCIPALE - La Municipalità di Qingtian ed il Dipartimento del Commercio della Regione dello Zhejiang offre, così, un’occasione imperdibile per entrare nel mercato cinese dalla 'porta principale', incontrare direttamente i buyer provenienti da diverse città della Cina ed iniziare un rapporto con uno dei Paesi oggi più importanti per l’export del vino. Partecipare a QWine significa usufruire di una presenza continua sulle principali piattaforme mediatiche nazionali ed estere. QWine non è solo un appuntamento fieristico, ma si inserisce in un grande progetto della città di Qingtian, che si appresta ad essere il 'Centro internazionale del vino importato' e rientra nella nuova idea di sviluppo cinese meglio conosciuta come 'One Belt One Road Initiative' voluta e sostenuta dal governo centrale di Pechino.

SFIDA COMMERCIALE IMPORTANTE - «Un doveroso ringraziamento alle 15 cantine che hanno aderito all'open day della piattaforma commerciale QWine che si appresta a diventare il Centro nazionale cinese del vino importato - afferma Nicola Cainero di Stile Italiano, società che coordina questa azione di mercato in terra cinese - E' stato un piacere e da friulano anche motivo di orgoglio condividere, con tutte queste eccellenze del vino della nostra regione, il percorso che tra meno di due mesi ci porterà ad essere presenti e speriamo protagonisti a Qintiang. In questi mesi di avvicinamento all'evento - continua Cainero - abbiamo avuto modo di interfacciarci e collaborare con realtà imprenditoriali la cui abitudine è parlare con fatti concreti, che hanno dimostrato grande coesione e spirito di gruppo, un requisito fondamentale per affrontare una sfida commerciale così importante ed avvincente e che sono in grado di riflettere nei loro prodotti la passione ed amore per il lavoro e la nostra terra».

QINGTIAN, CINA - Qingtian si trova nella provincia di Zhejiang che, con le sue infrastrutture avanzate, uno dei cinque porti più trafficati del mondo e il quarto Pil più alto tra le province cinesi, si conferma tra le aree più sviluppate e prospere della Cina e attualmente la più attraente del mercato cinese. Situata a 80 chilometri dall’aeroporto internazionale di Wenzhou e a soli 50 chilometri dal porto della stessa Wenzhou, città importantissima per l’import/export, da Qingtian si possono raggiungere comodamente altri punti stretegici, come l’aeroporto di Shangai Hongqiao o il porto di Ningbo, grazie alla superstrada e alle reti ferroviarie ad alta velocità che attraversano l’intero territorio.

CONSORZIO FRIULI COLLI ORIENTALI E RAMANDOLO - «Un ringraziamento è doveroso farlo al Presidente Michele Pavan del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo ed al Presidente Robert Princic del Consorzio Collio per il costante supporto e per aver acettato l'invito loro rivolto dalla Municipalità di Qintiang a presenziare all'open day QWine per presentare il territorio del Colli Orientali Ramandolo e Collio - conclude Cainero - ci sarà con un focus su alcuni vitigni autoctoni friulani in occasione di una serie di meeting, organizzati dalla Municipalità di Quintiang, a cui parteciperà la stampa specializzata cinese e primari buyers».

Di seguito le cantine che parteciperanno al QWine 2018: ​​​​​​​Ermacora Dario; Az. Agricola Grillo Iole; La Sclusa di Zorzettig; Az. Agr. Zorzon di GiorgioDeganis; Az. Agr. Gradis'ciutta ;Az Agricola Stanig; Cantina produttori di Cormons; Soc Agricola Kurtin; Az Agricola La buse da Lof; Tenuta Beltrame; Ronco dei Pini; Adriano Gigante; Piera Martellozzo; Az. Agricola Cozzarolo Giovanni; Az. Agricola Petrussa.