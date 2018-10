Giovanni Da Pozzo è il nuovo presidente della Cciaa di Pordenone e Udine

PORDENONE - Giovanni Da Pozzo è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Lo ha eletto, lunedì pomeriggio, all’unanimità, il nuovo Consiglio Camerale, riunitosi per la prima volta a palazzo Montereale Mantica. Presenti, tra gli altri, Giovanni Pavan, già presidente della Cciaa di Pordenone, Massimiliano Fedriga, governatore del Fvg, Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività Produttive, Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere e di Paolo Ghezzi, direttore generale di Infocamere. La candidatura di Da Pozzo, l’unica, è stata proposta da Michelangelo Agrusti, presidente di Unindustria Pordenone, che ha ripercorso le tappe di una vicenda definita non facile e innescatasi «a causa di una riforma da noi poco compresa, basata sulla mistica dei numeri».

LE PAROLE DI DA POZZO - Da Pozzo, ringraziato il Consiglio per la fiducia si è detto emozionato e felice di ritornare in qualche modo alle sue origini: «Il mio cinquanta percento, da parte materna – ha spiegato al Consiglio - è pordenonese, della Bassa, Brugnera per la precisione, quindi essere di nuovo qui dopo tanti anni mi ricorda un passato felice. Assumere questo incarico, al di là della comprensibile emozione – ha proseguito - porta con sé onore e oneri. Onore poiché la nuova Camera rappresenta il 79 per cento delle imprese e il 92 per cento del territorio regionale, credo sia la nona in Italia per dimensioni. Oneri perché l’incarico sarà molto impegnativo. La mia volontà – ha anticipato il neo presidente - è quella di armonizzare il saper fare delle due camere valorizzando le singole identità senza però tralasciare il futuro, dobbiamo guardare infatti avanti impegnandoci per fare ciò che è utile a questa regione». Da Pozzo ha anche anticipato che tra gli ultimi atti della Giunta della Cciaa di Udine è stata assunta la decisione di assegnare alle prossime premiazioni del Lavoro e del Progresso Economico una targa d’oro a tutte le Associazioni di categoria di Udine e Pordenone a testimonianza dell’importante percorso compiute insieme nel conseguire il risultato di cui oggi siamo stati tutti testimoni.

L'INTERVENTO DI FEDRIGA - In chiusura il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga ha confermato la negoziazione con il Governo per ottenere la competenza sulle Camere di Commercio dicendosi al contempo soddisfatto del risultato raggiunto. Lo stesso Governatore, poco prima, ha firmato il decreto di designazione dei collegio di revisori della neonata Cciaa che il Consiglio ha provveduto ad approvare, sempre con voto unanime. I tre componenti sono: Andrea Martini, Gloria Bubisutti e Attilio Lemmo. «Il passaggio di oggi - ha detto Fedriga - è esempio della capacità di dialogare e sapersi ascoltare e conferma che la Regione sta lavorando per far parlare tra loro le realtà che sono protagoniste della vita della nostra regione. Complimenti, quindi, per la nascita della Camera di commercio Pordenone Udine e buon lavoro al neo presidente Giovanni Da Pozzo, ma soprattutto a tutte le categorie economiche che, ne sono certo, collaboreranno per ottenere le migliori conseguenze dalla fusione».