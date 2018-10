Quattro cerve cadono in un canale: salvate dai Vigili del Fuoco

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA – Intervento di soccorso di quattro cerve finite dentro un canale di irrigazione a Rauscedo. A operare, nella mattinata di martedì 9 ottobre, sono stati i Vigili del Fuoco di Spilimbergo con l’ausilio della squadra speleo alpino fluviale di Pordenone.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti. Gli ungulati non riuscivano più a uscire dal canale a causa della ripidità degli argini, e avrebbero rischiato di morire per sfinimento. I Vigili del Fuoco sono riusciti a riportarle sulla terra ferma, non senza difficoltà, prima di liberarle.