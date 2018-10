In cerca di castagne, si perde: lo recupera il Soccorso Alpino

FRISANCO - E’ stato ritrovato intorno alle 21 dai soccorritori dei Vigili del Fuoco, l'anziano che si cercava dalle 19.30 del 12 ottobre nei boschi della Val de Stali, nel comune di Frisanco. L'uomo, B. L., di settantotto anni, residente a Villotta di Chions, nel pordenonese, era andato in cerca di castagne assieme al fratello ottantenne dal primo pomeriggio, ma a differenza di quest'ultimo, non era uscito prima del buio dal bosco.

SI ERANO PERSI - I fratelli si erano persi di vista per cinque minuti e questo è bastato al più giovane per perdere l'orientamento. Dieci i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione di Maniago, che si sono messi sulle sue tracce assieme ai Vigili del Fuoco e che han mantenuto con lui costantemente il contatto telefonico. Al disperso è stato consigliato di fermarsi sia per non perdere il segnale telefonico sia per non correre rischi, essendoci nella zona presenti alcuni salti e tratti ripidi. In un'ora di cammino l'uomo è stato accompagnato dai soccorritori fuori dal bosco.