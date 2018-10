Auto finisce ruote all'aria: miracolati due ventenni

PORDENONE – Incidente stradale sul collegamento tra Piancavallo, Barcis e Pian nella notte tra sabato e domenica. Un’auto è uscita dalla carreggiata, probabilmente in maniera autonoma, ed è finita ruote all’aria. Erano circa le 2 del mattino. Gli occupanti, due ventenni, sono riusciti a uscire da soli dalla vettura, e hanno vagato per tutta la notte in stato di shock in cerca di aiuto.

Il primo ragazzo è riuscito a raggiungere una malga dove un turista straniero l’ha visto e ha chiamato i soccorsi quando ormai era già mattino. Il secondo giovane è stato trovato a un chilometro di distanza. I feriti sono stati presi in carico dal personale del 118, accorso sul posto insieme ai Vigili del Fuoco con un’ambulanza e con l’elicottero. Uno dei feriti è stato elitrasportato subito all’ospedale di Udine, l’altra è stato portato a valle in ambulanza e poi elitrasportato in ospedale.

I ragazzi erano accampati a Barcis, dove era rimasto un terzo ragazzo. La squadra dei vigili del fuoco ha poi raggiunto il ragazzo rimasto a Barcis, ignaro di ciò che era accaduto agli amici.