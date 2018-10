Estetica Show i trend in un mercato in mostra a Pordenone

PORDENONE - Siamo ormai alla fine dell’anno. Ma cosa ci ha detto il 2018 in termini di bellezza? Secondo Mintel sono quattro le tendenze destinate a influenzare l’industria mondiale del beauty e della cura della persona.

NATURALE - I consumatori sono sempre più sensibili all’argomento ambiente e sempre più spesso si parla di naturale, biologico e certificazioni bio e vegan.

PERSONALIZZAZIONE - I clienti chiederanno soluzioni studiate su misura in base alle loro routine individuali, alla tipologia e colore di pelle, alle abitudini. Sesso e fasce di età da sole non saranno più sufficienti. Un altro impegno che i consumatori chiedono ai brand è di rispettare determinati principi etici, trend in crescita se ci si concentra sui Millennials. Le aziende dovranno sempre più investire in cruelty free e in progetti charity o legati all’ambiente e all’etica. Per ultimo la tecnologia che seguirà i consumatori influenzando le loro scelte d’acquisto. Lo shopping sarà più personalizzato e le aziende che investiranno nel digital potranno seguire direttamente e più da vicino i singoli acquirenti. Le App diventeranno assistenti personali virtuali con sistemi di rilevamento biometrico che permetteranno di offrire consigli su misura alla clientela.

QUESTE TENDENZE SARANNO ANCHE A ESTETICA SHOW: tantissime le aziende presenti che hanno certificazioni vegane, cruelty free e biologiche e molte puntano sugli ingredienti naturali. Alcuni esempi? Nel mondo della cosmesi UNIQUE pels Alta Cosmesi, Emocean e CSGB Italia, Integra Salus; per il mondo dell’hair Nagrom, che realizza una crema per togliere la tintura della cute a base di castagno, e SpaRitual per il mondo nails, che del motto #slowbeauty fa la sua campagna promozionale. Alcuni dei brand presenti e rappresentati hanno realizzato campagne che promuovono il loro impegno nel sociale. Una tra tutte Elemis che sostiene ricerche per la prevenzione e la cura dei tumori al seno. Durante i tre giorni della manifestazione guarderemo anche al futuro. Quali dei trend del momento sono solo mode, e quali invece sono fenomeni di cui bisogna davvero tener conto? Quali sono e saranno i trend del biennio 2019-2020? A parlarne Umberto Borellini, esperto cosmetologo e Mario Bonavia, titolare di MM Cosmetica.

