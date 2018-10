Investito alla fermata del bus: uomo finisce all'ospedale

PRATA DI PORDENONE - Una persona è stata investita nella mattinata del 23 ottobre a Pasiano di Pordenone. L’incidente è avvenuto lungo via Tavella di Pasiano, all’altezza del civico 32. Erano circa le 7.15 quando un uomo, per cause in fase di accertamento, è stato investito da un’automobile, mentre si trovava alla fermata dell’autobus.

I SOCCORSI - Chiamato il numero unico di emergenza, 112, dalla centrale Sores di Palamnova è stata inviata sul posto un’ambulanza, in codice giallo. Sul luogo dell’incidente i sanitari sono stati raggiunti anche dalle forze dell’ordine. Preso in carico il ferito, dopo una prima valutazione, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone, in codice verde.