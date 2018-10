‘Voce Donna’: asta benefica contro la violenza sulle donne

SACILE - L’Associazione Nazionale delle Donne del Vino, delegazione del Friuli Venezia Giulia, per ricordare la loro sommelier Donatella Briosi, scomparsa tragicamente per mano dell’ex marito il 13 giugno scorso, organizza un’asta benefica di vini per raccogliere fondi a sostegno di due associazioni che si occupano della violenza sulle donne: ‘Voce Donna’ che quest’anno celebra il ventennale di assistenza alle donne vittime di violenza. Alla donna che vi si rivolge vengono offerti in forma gratuita servizi necessari nell’immediato e nel percorso riabilitativo di uscita dalla violenza garantendone l’anonimato e la riservatezza nel pieno rispetto della sua volonta’;

L’EVENTO - ‘In prima persona, Uomini contro la violenza sulle Donne’, associazione fondata nel 2017 da imprenditori pordenonesi e indirizzata direttamente agli uomini violenti. Sarà a breve aperto il primo sportello di ascolto per gli uomin maltrattanti a cui seguiranno altri beni specifici progetti per gli uomini aggressivi. L’evento si svolgerà sabato 27 ottobre alle 11.30 nella prestigiosa Villa Brandolini D’Adda, all’interno della barchessa, ospiti del Conte Brandino Brandolini D’Adda.

IL RICAVATO - L’asta, che presenterà circa 30 lotti contenenti etichette provenienti dalle cantine delle produttrici Donne del Vino di tutta Italia, verrà battuta dalla wine educator e sommelier Alessandra Fedi. I lotti saranno suddivisi per regioni e per tipologia e si partirà con prezzi di base d’asta che andranno da 50 euro, sino a una base d’asta per vini più pregiati di 350 €. Alcuni di essi saranno composti da magnum donate dalle Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia e da alcuni produttori cari amici di Donatella. Il ricavato andrà ad aggiungersi a quanto già raccolto dall’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e verrà poi entro fine anno versato alle due Associazioni nel corso di una breve cerimonia ufficiale. Per chi fosse interessato da lunedì 22 è possibile richiedere in anteprima speciale il catalogo con tutti i lotti che verranno battuti all’asta all’indirizzo email: ciriellicris@yahoo.it o alessandra@vistorta.it. Al termine dell’asta, verrà offerto a tutti gli ospiti presenti un ricco buffet con prodotti tipici locali e vini, preparato per l’occasione dalle ristoratrici dell’Associazione, dall’azienda Vistorta e dai produttori Salumi Dentesano e Latteria di Aviano.

L’ASSOCIAZIONE - L’Associazione Nazionale Donne del Vino, che quest’anno compie il trentennale di attività, opera in ogni regione con una delegazione composta da produttrici, enotecarie, ristoratrici, sommelier e comunicatrici del mondo vinicolo. In questi trent’anni di attività le donne si sono distinte nell’ambiente vitivinicolo con sempre più presenza in tutti i diversi ambiti del settore e quindi Donne del Vino Attrici e non Spettatrici. La delegazione del Friuli Venezia Giulia è tra le regioni più attive, grazie alle sue socie e alla delegata attualmente in carica Cristiana Cirielli.

INFO - info@ledonnedelvino.com | www.ledonnedelvino.com |