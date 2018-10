Incidente allo svincolo della A28: 6 feriti, 2 sono bambini

SACILE - Sei persone sono rimaste ferite, due sono dei bambini. E’ questo il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nelle prime ore del mattino, attorno alle 6, di sabato 27 ottobre.

I SOCCORSI - Il sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si è verificato allo svincolo della A28 all'altezza di Sacile Est. Dopo la richiesta di auto pervenuta al numero unico di emergenza, 112, sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, i carabinieri, la polizia e il personale autostradale. Primi ad arrivare sul posto i vigili del fuoco di Pordenone: mentre due operatori mettevano in sicurezza l'area dell'incidente, altri tre pompieri hanno liberato dai rottami tutti i feriti. Sulle cause dell’incidente sono in corso gli accertamenti del caso.