All'Opium di Pordenone arriva l'evento di Halloween vietato ai minori

PORDENONE - Nella notte di Halloween, all'Opium di Pordenone, è in programma un party XXX, ovvero 'vietato ai minori', decisamente hot & provocatorio. Jack è sessualmente spettacolare e pure divertente, perfetto per una notte 'terrificante' come Halloween. Lo show è quello di Cristiano, la musica è quella di Morris e SimonaDams, mentre la 'rianimazione' è quella della Jack's GangBang. Sarà un evento decisamente hot, divertente, scatenato, pieno di show ed ironia, perché di notte far tardi senza un bel po' di sorrisi sulle labbra è sempre la scelta sbagliata.

INFO - Opium Club Theatre & Show Dinner di Pordenone | via Riserva, 3 Zoppola | Facebook | 349.2644719