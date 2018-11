Il mobilificio Santarossa va di nuovo a fuoco: è la terza volta in pochi mesi

PRATA - Un vasto incendio è divampato attorno alle 19.30 di martedì 30 ottobre nel mobilificio Santarossa di Villanova di Prata (Pordenone). È la terza volta che la fabbrica brucia nel giro di pochi mesi. In entrambe le precedenti circostanze gli investigatori non avevano escluso le ipotesi del dolo. Sul posto sono intervenute ben 14 squadre dei Vigili del fuoco dell'intera provincia di Pordenone. Il fuoco sembra essere divampato nella zona degli imballaggi. Non si hanno notizie di persone coinvolte.