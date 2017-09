La 16ma edizione della Festa dell’amicizia italo americana si terrà a Pordenone

L'iniziativa, sabato 9 settembre, si tiene per la prima volta a Pordenone per celebrare il lavoro e il sacrificio dei Vigili del Fuoco nei tragici fatti delle torri gemelle del 2001 ma anche per ricordare che sono sempre i primi ad intervenire in caso di emergenze